Dugolli i VV-së e “shantazhon” opozitën: Shkuarja në zgjedhje në dorën tuaj
Deputeti i LVV-së, Enver Dugolli ka thënë se kjo parti nuk është e interesuar të shkojë në zgjedhje. Ai duke ju përgjigjur akuzave të kreut të AAK-së, Ramush Haradinaj se Kurti dëshiron zgjedhje, ka thënë se opozita e ka në dorë fatin nëse vendi do të shkojë në zgjedhje apo jo. Dugolli në një postim…
Lajme
Deputeti i LVV-së, Enver Dugolli ka thënë se kjo parti nuk është e interesuar të shkojë në zgjedhje.
Ai duke ju përgjigjur akuzave të kreut të AAK-së, Ramush Haradinaj se Kurti dëshiron zgjedhje, ka thënë se opozita e ka në dorë fatin nëse vendi do të shkojë në zgjedhje apo jo.
Dugolli në një postim në Facebook u ka bërë thirrje partive opozitare që të bashkohen dhe ta zgjedhin presidentin.
“Ramushi po thotë se Kurti po do të na çojë në zgjedhje. Ky është një konstatim i gabuar dhe i pasaktë. Ne sapo i kemi përfunduar zgjedhjet dhe i kemi fituar bindshëm, me 51.10%. Cili do të ishte motivi për të shkuar sërish në zgjedhje?.Nëse kështu mendojnë edhe të tjerët nga opozita, e kanë vetë në dorë që kjo të mos ndodhë. Ne i kemi 66 vota, por nuk i kemi 80. Le t’i bashkojmë përpjekjet dhe t’i shmangim zgjedhjet, sepse përveçse janë të panevojshme, janë edhe të padobishme”, ka shkruar Dugolli.