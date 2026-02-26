Dugolli i VV-së e “shantazhon” opozitën: Shkuarja në zgjedhje në dorën tuaj

Deputeti i LVV-së, Enver Dugolli ka thënë se kjo parti nuk është e interesuar të shkojë në zgjedhje. Ai duke ju përgjigjur akuzave të kreut të AAK-së, Ramush Haradinaj se Kurti dëshiron zgjedhje, ka thënë se opozita e ka në dorë fatin nëse vendi do të shkojë në zgjedhje apo jo. Dugolli në një postim…

Lajme

26/02/2026 22:29

Deputeti i LVV-së, Enver Dugolli ka thënë se kjo parti nuk është e interesuar të shkojë në zgjedhje.

Ai duke ju përgjigjur akuzave të kreut të AAK-së, Ramush Haradinaj se Kurti dëshiron zgjedhje, ka thënë se opozita e ka në dorë fatin nëse vendi do të shkojë në zgjedhje apo jo.

Dugolli në një postim në Facebook u ka bërë thirrje partive opozitare që të bashkohen dhe ta zgjedhin presidentin.

“Ramushi po thotë se Kurti po do të na çojë në zgjedhje. Ky është një konstatim i gabuar dhe i pasaktë. Ne sapo i kemi përfunduar zgjedhjet dhe i kemi fituar bindshëm, me 51.10%. Cili do të ishte motivi për të shkuar sërish në zgjedhje?.Nëse kështu mendojnë edhe të tjerët nga opozita, e kanë vetë në dorë që kjo të mos ndodhë. Ne i kemi 66 vota, por nuk i kemi 80. Le t’i bashkojmë përpjekjet dhe t’i shmangim zgjedhjet, sepse përveçse janë të panevojshme, janë edhe të padobishme”, ka shkruar Dugolli.

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

Mot kryesisht me diell të premten, temperaturat deri në 14 gradë Celsius

February 26, 2026

Në Zug të Zvicrës kosovari u dënua me 12 vjet burgim për tentim vrasje

February 26, 2026

Haradinaj e mohon se ka probleme shëndetësore: E kaloj edhe testin...

February 26, 2026

Ekstradohet nga Dubai në Shqipëri Durim Bami, kreu i grupit kriminal...

February 26, 2026

“Merreni në pyetje mikun e tij, Trumpin” – Clinton thotë se...

February 26, 2026

Krimet e Epsten-it, Hillary Clinton paraqitet në Dhomën e Përfaqësuesve, çfarë...

Lajme të fundit

Mot kryesisht me diell të premten, temperaturat deri në 14 gradë Celsius

Londrimi i ashpër me Elijonën: Shumë situata i...

Në Zug të Zvicrës kosovari u dënua me 12 vjet burgim për tentim vrasje

Haradinaj e mohon se ka probleme shëndetësore: E...