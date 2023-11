Dueli Messi – Ronaldo do të ndodh sërish, caktohet muaji i takimit midis Inter Miamit dhe Al Nassr

Dy rivalët e vjetër të futbollit, Cristiano Ronaldo dhe Leo Messi do të kenë mundësinë të takohen të paktën edhe një herë si kundërshtar në fushë.

Është konfirmuar ndeshja miqësore mes Al Nassr dhe Inter Miamit, njoftojnë mediat e huaja, përcjell lajmi.net.

Data nuk është caktuar ende, megjithatë kjo përballje do të luhet në muajin shkurt të vitit të ardhshëm.

Këtë e ka konfirmuar Turki Al-Sheikh, kreu i Autoritetit të Përgjithshëm të Argëtimit të Arabisë Saudite.

