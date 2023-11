Dueli me Astanën, Ballkani niset sot në udhëtimin e gjatë drejt Kazakistanit Në kuadër të Ligës së Konferencës, Ballkani sfidën e radhës do ta zhvillojë kundër Astanës të enjten. Kampioni i Kosovës ka nevojë për fitore pasi ën tri ndeshjet e deritanishme në grupin C ka dy humbje dhe një fitore duke u renditur i treti me tri pikë. Ky grup kryesohet nga Viktoria Plzen me nëntë…