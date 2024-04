Duda Balje u ndalua nga policia serbe në Merdare Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje është ndaluar të martën nga autoritet serbe në pikën kufitare në Merdare, raporton Ekonomia Online. Balje është ndaluar për rreth një orë dhe ishte duke udhëtuar drejt Austrisë së bashku me familjen. “Unë jam me familjen, me burrin dhe fëmijët jemi në rrugë për Austri, por jo veç…