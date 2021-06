Dua Lipa thotë se është mirënjohëse ndaj atyre të cilët e kritikuan sepse e shtynë të punojë më shumë

Ylli i popit është përballur me kritika të vazhdueshme për aftësitë e saj të vallëzimit dhe performancat e saj live.

Dua Lipa ka zbuluar se është disi mirënjohëse pasi fansat të cilët e kritikuan dhe përqeshen në rrjetet sociale në fillim të karrierës së saj, transmeton lajmi.net.

Krijuesja e hitit “Don’t start now’, shkrepi për herë të parë famën e medias kryesore në 2015 kur meloditë e saj tërheqëse filluan të dominonin në listat muzikore.

Mbi gjashtë vjet më vonë, këngëtarja e lindur në Kosovë është artistja më e madhe e muzikës femër në planet me dhjetra nominime për çmime, shkruan The Mirror.

Por, Dua nuk kishte një udhëtim të lehtë drejt suksesit. Ylli i pop-it është përballur me kritika të vazhdueshme për aftësitë e saj të vallëzimit dhe performancat e drejtpërdrejt (live).

Ndërsa të tjerët mund të kenë lejuar reagimin e ashpër që t’i godasë ata, bukuroshja brune e kishte zakon të përmirësonte veten dhe të rritej.

Duke folur në Instagram të mërkurën, Dua falënderoi 69 milion ndjekësit e saj për mbështetjen e tyre të palëkundur ndërsa festoi përvjetorin e albumit të saj debutues i cili u publikua në 2 Qershor 2017.

Krahas një pamje në ekran të kopertinës ikonike të albumit, ajo shkroi: “4 vjet nga publikimi i albumit tim debutues. Faleminderit të gjithëve që kanë qenë këtu për tërë udhëtimin e deritanishëm”.

“Unë jam shumë mirënjohës për këtë album dhe të gjithë njerëzit e pabesueshëm që kam takuar dhe mësimin që kam marrë”, vazhdoi Dua.

“Unë kurrë nuk do të kisha qenë në gjendje të bëja Future Nostalgia nëse nuk do të ishte për këtë album. Unë mendoj se 4 vjet fluturojnë me të vërtetë kur jeni duke u argëtuar.”

Dua më pas mori historitë e saj për të adresuar ngacmimin në internet me të cilin u përball si rezultat i aftësive të saj të vallëzimit – të cilat i ka përsosur që prej asaj kohe.

‘Të gjitha mësimet që kam mësuar gjatë turneut për tre vjet dhe duke u ngacmuar në internet për kërcimin tim të keq. Kjo më bëri të dëshiroj të kërcej dhe të bëhem më mirë, kështu që faleminderit shumë”, qeshi ajo. Faleminderit shumë për të gjitha gjërat e mira dhe të këqija dhe që më ndihmuat të rritesha. Unë jam përgjithmonë mirënjohës”.

Kjo vjen pasi bosët e labelit të Duas zbuluan se super ylli tashmë po mendon të bëjë albumin e saj të tretë.

Dua lansoi ‘Nostalgjinë e Ardhshme’ jashtëzakonisht të suksesshme në fillim të vitit 2020 dhe tha muajin tjetër se do të mendonte për albumin e tretë./Lajmi.net/