Dua Lipa, njëra ndër të parat në botë që e ka pasur në duar iPhone 17 – kjo është arsyeja!
Dua Lipa dhe Apple kanë zyrtarizuar një bashkëpunim të ri, në kuadër të prezantimit të produkteve më të fundit të gjigantit teknologjik. Ylli shqiptar me famë botërore ka qenë një nga emrat kryesorë në promovimin e iPhone 17 Pro, të cilin e ka përdorur gjatë koncerteve të saj në kuadër të turit “Radical Optimism”. Telefonin…
ShowBiz
Dua Lipa dhe Apple kanë zyrtarizuar një bashkëpunim të ri, në kuadër të prezantimit të produkteve më të fundit të gjigantit teknologjik.
Ylli shqiptar me famë botërore ka qenë një nga emrat kryesorë në promovimin e iPhone 17 Pro, të cilin e ka përdorur gjatë koncerteve të saj në kuadër të turit “Radical Optimism”. Telefonin ajo e ka testuar tash e disa ditë, për të vlerësuar nga afër performancën dhe cilësinë e teknologjisë më të re të Apple, transmeton lajmi.net
Në materialet ekskluzive të shpërndara nga Apple gjatë lansimit të iPhone 17 Pro, u përfshinë edhe pamje të realizuara në koncertet e Duas, të filmuara tërësisht me këtë telefon.
Përveç iPhone-it të ri, Apple prezantoi edhe modele të reja të kufjeve AirPods dhe orëve inteligjente Apple Watch./lajmi.net/
View this post on Instagram