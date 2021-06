Dua Lipa feston suksesin e “Love Again” ndërsa del për darkë me të dashurin Anwar Hadid

Dhe Dua Lipa vendosi një shfaqje me këmbët e gjata, ndërsa largohej nga darka me të dashurin e saj Anwar Hadid në Malibu të premten në mbrëmje, shkruan Daily Mail.

Krijuesja e hitit Love Again, 25 vjeç, e cila bëri një përplasje të madhe me publikimin e videos së saj të re, ishte e gjitha buzëqeshje ndërsa ajo u largua nga Nobu me shoqëri dhe të dashurin e saj, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja kishte futur flokët e saj të zinj në një bisht të lartë për shëtitje dhe kishte një fytyrë të puthur nga dielli pas një dite në diellin kalifornian.

Ajo kishte një çantë të madhe lëkure të vjollce me një rrip zinxhir elegant dhe rrezatuar ndërsa bisedonte me miqtë jashtë restorantit sushi./Lajmi.net/