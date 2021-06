Dua Lipa duket sensuale me veshjen ngjyrë portokalli për një ndejë në West Hollywood

Dhe Dua Lipa ishte ende duke hipur lart të Premten në mbrëmje, ndërsa shkëlqeu një buzëqeshje dhe u bashkua me miqtë e saj për një natë në klubin e natës Delilah në West Hollywood, shkruan Daily Mail.

Këngëtarja, 25 vjeçe, dukej elegante me një veshje portokalli me doreza dantelle, të bashkuara me një xhaketë sportive të madhe në ngjarjen Pride, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja Levitating paraqet figurën e saj të bujshme në veshjen ngjyrë portokalli, e cili mbulohej me dantella në anën pjesëve intime.

Dua bashkoi pamjen me një palë taka shkëlqyese, të cilat e rritën kornizën e saj ndërsa hyri në klub me miq, përfshirë DJ Diplo.

Ajo gjithashtu paraqiti një fytyrë të plotë të grim me një pamje dramatike të syve. Dua vendosi sendet e saj në një çantë blu dhe të kombinuara me një gjerdan zinxhir.

Në fillim të kësaj jave, Dua shkoi në Instagram për të ndarë një seri fotosh të reja, duke filluar me një copë torte të bërë në shtëpi./Lajmi.net/