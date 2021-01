Dua dhe Rina cilësohen si motrat më me stil përkrah Kim Kardashian

Rina dhe Dua Lipa zgjidhen si vajzat më me stil nga revista e njohur.

Dua Lipa njihet si një nga artistet me stilin më të veçantë dhe gjithmonë mahnit me paraqitjen e saja, shkruan lajmi.net.

Së fundi duket se jo vetëm Dua por edhe motra e saj më e re po tërheq vëmendjen me stilin e saj interesant thotë revista e njohur “Vogue”.

Revista ka përfshirë në një artikull personazhet e njohur dhe të famshmit e “Instagram”-it që u veshën më mirë javën që lamë pas.

Në këtë artikull përmendet Dua Lipa dhe po ashtu motra e saj, Rina ku shkruhet edhe për të e cila e ka shoqëruar Duan bashkë me familjen në pushimet në Meksikë.

“Dua nuk është e vetmja Lipa që ka talent për stilin. Me oqeanin në sfond, motra e saj më e vogël, Rina, u shfaq me një look shumë elegant, që përfshinte një varëse perlash, një këmishë klasike të bardhë, një fund të zi dhe taka”, shkruan “Vogue” për Rinën.

Në artikullin e revistës “Vogue” përmendet edhe Kim Kardashian, FKA Twigs, Tracee Ellis Ross etj.

Vlen të tyheksohet se së fundmi edhe Dua Lipa ka pozuar për “Vogue” e madje është përzgjedhur për kopertinën e këtij muaji./Lajmi.net/