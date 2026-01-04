Dritëro Arifi: Marrëveshja e Brukselit, obligim i pashmangshëm për Kosovën
Dritëro Arifi, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare ka deklaruar se Marrëveshja e Bruskelit dhe Aneksi i Ohrit janë të ratifikuara brenda institucioneve të BE-së.
Arifi tha se marrëveshja ligjërisht e obliguar për Kosovën dhe Serbinë, është e pashamangshme për të dyja shtetet, dhe sipas tij, çdo vonesë vetëm shkakton humbje.
“Këto kanë qenë gjëra të paraplanifikuara, po flasim për vitin 2025 që shumica e vendeve të Ballkanit Perendimor ka marrë pagesat e para, Kosova i ka 61 milion, por për shkak të bllokadës politike ne nuk jemi në agjendën e BE-së në planin e rritjes”.
“Duhet në mënyrë rapide që të votohen dy marrëveshjet me BE-në që të fillojë riprogramimi i mjeteve për Kosovën, jemi shumë vonë, dhe mund t’i humbin disa mjete që janë me afate te kufizuar”.
“Është edhe fondi i Investimeve për Ballkanin perëndimor dhe aty 7 milionë Kosova veç i ka humbur për shkak të masave kufizuese”, tha Arifi në KlanKosova,