“Dridhet” shtëpia – hiqen 20 mijë euro nga çmimi i madh për rikthimin e Toneyt në shtëpi

Pas eliminimit të tij të premten, Toney, ka qëndruar në shtëpinë kapsulë dhe tani iu dha një mundësi për të rikthyer sërish në këtë format. Banorët Benita Zena, Ardit Stafaj dhe Labinot Rexha u pyetën nëse dëshironin ta rikthenin Toney, me kushtin që kjo do të ulte çmimin e madh prej 200 mijë eurosh.

22/12/2025 23:55

Pas eliminimit të tij të premten, Toney, ka qëndruar në shtëpinë kapsulë dhe tani iu dha një mundësi për të rikthyer sërish në këtë format.

Banorët Benita Zena, Ardit Stafaj dhe Labinot Rexha u pyetën nëse dëshironin ta rikthenin Toney, me kushtin që kjo do të ulte çmimin e madh prej 200 mijë eurosh.

Disa nga banorët u shprehën se nuk ishin dakord me rikthimin e tij, pasi të gjithë kanë hyrë në shtëpi me qëllim për të fituar çmimin maksimal.

Pas votimeve dhe diskutimeve brenda shtëpisë, çmimi i madh u ul në 173 mijë euro dhe banorët vendosën që Toney të rikthehet në lojë.

Kthimi i tij pritet të rrisë tensionet dhe dinamikën mes banorëve, duke i shtuar sfida dhe surpriza javëve të ardhshme të emisionit.

Kjo shkaktoi revoltë të madhe në shtëpi, ndonëse do të ketë tensione të mëdha në vazhdim.

Megjithatë, pritet të shihet se si do të pritet rikthimi i Toneyt në BBVK, si një shans i dytë. 

