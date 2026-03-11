Dreshaj: Nuk ka dëshmi për keqpërdorim me çmimet e derivateve në Kosovë, rritja e kufizuar deri në 10 cent

Pas fillimit të luftës së SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, në nivel global janë rritur çmimet e derivateve të naftës. Kjo rritje, natyrisht, ka prekur edhe Kosovën. Mirëpo, ka raste kur situata të tilla keqpërdoren për të përfituar kompani të ndryshme nga ngritja e çmimeve. Lidhur me këtë ka folur në Dukagjin, nga Lidhja e…

Lajme

11/03/2026 19:12

Pas fillimit të luftës së SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, në nivel global janë rritur çmimet e derivateve të naftës. Kjo rritje, natyrisht, ka prekur edhe Kosovën. Mirëpo, ka raste kur situata të tilla keqpërdoren për të përfituar kompani të ndryshme nga ngritja e çmimeve.

Lidhur me këtë ka folur në Dukagjin, nga Lidhja e Bizneseve të Kosovës, Besart Dreshaj.

Ai është shprehur se çdoherë kur ka probleme me rritjen e çmimeve diskutohet mundësia e keqpërdorimit nga kompani të caktuara.

“Sipas informatave të Inspektoratit të Ministrisë së Tregtisë nuk ka pasur asnjë kompani e cila është gjetur duke keqpërdorur situatën dhe duke i rritur çmimet jashtë normës të cilën ata e kanë nxjerrë me vendim”.

Ai ka thënë se derivatet po futen në Kosovë, sipas informatave të Doganës, me çmim prej rreth 1.41 deri në 1.44 euro.

“Kështu që në tregun e shitjes me shumicë dhe pakicë, sipas institucioneve të Republikës së Kosovës, ne jemi dëshmitarë që është një vendim sipas të cilit çmimi nuk mund të rritet më shumë se 10 cent”, ka thënë ai.

Artikuj të ngjashëm

March 11, 2026

Prokuroria në Prishtinë ndalon këngëtarin Gjesti për tri vepra penale, ndër...

March 11, 2026

OVL e UÇK-së kritikon Gjykatën Speciale: Pse ish-luftëtarët nuk lejohen ta...

March 11, 2026

AAK nesër mban konferencë për media në Kuvend

March 11, 2026

Starmer mbron vendimin për ta mbajtur Mbretërinë e Bashkuar jashtë luftës...

March 11, 2026

Fuqitë botërore lëshojnë rezerva nafte në vlera rekorde

March 11, 2026

Konfirmohet nga Irani: Lideri i ri suprem Mojtaba Khamenei është plagosur...

Lajme të fundit

Londrimi tregon se a i mban premtimet

Real Madrid publikon formacionin zyrtar për ndeshjen ndaj Manchester City

Prokuroria në Prishtinë ndalon këngëtarin Gjesti për tri...

OVL e UÇK-së kritikon Gjykatën Speciale: Pse ish-luftëtarët...