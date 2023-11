Dramë në ndeshjen Belgjikë – Angli, futbollistes iu dha oksigjen pas përplasjes në fushë

Ajo ndeshje u shënua nga momente të vështira dhe një dëmtim i futbollistit të skuadrës mysafire, Alex Greenwood, raportojnë mediat angleze, shkruan lajmi.net.

Në minutën e 18-të ka ndodhur një përplasje mes saj dhe një lojtari të kombëtares belge dhe që në momentin e parë u kuptua se Greenwood ishte në gjendje të keqe.

Ekipet mjekësore dolën me shpejtësi në terren dhe shumë shpejt dhe asaj iu desh që ti jepet oksigjen.

Futbollistja e Manchester Cityt u largua nga fusha me një mbajtëse në qafë dhe një maskë oksigjeni. /Lajmi.net/

The horrible head collision between Alex Greenwood and Jassina Blom… looks like Greenwood will no longer play pic.twitter.com/y3mOUSGCih

— Adéyọ̀nú Olúwadémiládé (@Unbothe93192853) October 31, 2023