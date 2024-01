Dramë në “Minatori” – Trepça minimalisht mposht Sigal Prishtinën Dramën që u zhvillua sot në palestrën e sporteve “Minatori” e fitoi KB Trepça. Trepça e ka mposhtur me rezultat të ngushtë 88:85 (22:17, 23:18, 18:30, 25:20) Sigal Prishtinën. Te Trepça basketbollistët më të mirë ishin Jordy Tshimanga me 20 pikë e 15 kërcime, Drilon Hajrizi me 17 pikë e pesë kërcime dhe Mikaile Tmusiq…