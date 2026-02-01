Dosja Jeffrey Epstein: Në një email përmendet edhe emri i Behgjet Pacollit
Dosja Jeffrey Epstein, ku mesazhet janë publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë në faqen zyrtare të saj, ka nxjerr në pah edhe emra të figurave politike në Kosovë. Në një nga email-et e publikuara në faqen zyrtare, figuron të jetë përmendur edhe emri i Behgjet Pacollit. Emaili i 19 shtatorit të vitit 2012, e dërguar nga Konsulli…
Lajme
Dosja Jeffrey Epstein, ku mesazhet janë publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë në faqen zyrtare të saj, ka nxjerr në pah edhe emra të figurave politike në Kosovë.
Në një nga email-et e publikuara në faqen zyrtare, figuron të jetë përmendur edhe emri i Behgjet Pacollit.
Emaili i 19 shtatorit të vitit 2012, e dërguar nga Konsulli i Republikës së Kosovës në Tajlandë, kërkohet që Jeffrey të shoh një video.
Email-i në fjalë përmban titullin “Kush është Behgjet Pacolli?”
“Përshëndetje Jeffrey, princesha dëshiron që t’i të shohësh këtë video”, thuhet në email-in e dërguar nga “Daniel”, ku është dhe një link nga Youtube, por që i njëjti nuk është i klikueshëm më.
“Mund t’ia dërgosh këtë Jeffreyt”, thotë konsulli i Republikës së Kosovës në Tajlandë, e asaj kohe, Mom Luang Rajadasari Jayankura.
E njëjta Konsull u përmend edhe në një email tjetër të vitit 2012, ku përfshhiej edhe një ish-presidente e Kosovës në vitin 2012, ku ani pse s’përmendej me emër, atë periudhë presidente e Kosovës kishte qenë Atifete Jahjaga.
“Mirë se vini në Paris, Princesha nga Tajlanda do të jetë në New York, Kombet e Bashkuara, me presidenten e Kosovës. Ajo do të donte të ju takonte nëse keni kohë këtë javë”, thuhej në email.