Dosja e Prokurorisë: I akuzuari i dha Afrim Muçiqit borxh me fajde në shumën 70 mijë euro

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, më 31 korrik 2024 ka ngritur aktakuzë ndaj Erdin Rekës, i cili akuzohet se i ka dhënë para me fajde këngëtarit Afrim Muçiqi në shumën totale prej 70 mijë euro.

Sipas aktakuzës së siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, Erdin Reka akuzohet se nga fundi i vitit 2012 deri nga gjysma e vitit 2013, i cili në atë kohë ishte shok i të dëmtuarit Afrim Muçiqi, duke shfrytëzuar në atë periudhë gjendjen e rëndë financiare të të dëmtuarit, fillimisht i jep para borxh me fajde, në disa raste, i cili borxh/fajde arrin shumën prej 70 mijë euro.

Në aktakuzë thuhet se duke shfrytëzuar edhe besimin e madh që i dëmtuari kishte ndaj të akuzuarit, ky i fundit përpiloi Kontratë fiktive mbi huanë kinse e lidhur më 15 mars 2012 mes Rekës si huadhënës dhe në anën tjetër Afrim Muçiqi dhe djali i tij, A.M., si huamarrës.

Gjithnjë sipas aktakuzës, për shkak të vonesës për kthimin e borxhit/fajdesë në shumën e lartcekur, nga fillim i vitit 2013 në vazhdimësi, e ngarkon me kamatë mujore 30 %, kështu që i dëmtuari Afrim detyrohet që në vitin 2013 të shes shtëpinë për të paguar kamatën, e cila kamatë paguhet deri në fund të vitit 2014.

Kështu, aktakuza thotë se i akuzuari Reka ka realizuar dobi pasurore në shumën prej 512 mijë euro dhe kur i dëmtuari Afrim e kupton se është duke pësuar financiarisht dhe i akuzuari nuk ndalet së kërkuari fajde duke shpikur shuma të tjera, refuzon të paguajë shumën e mëtejshme të fajdesë ndaj Rekës.

Me këtë, Erdin Reka akuzohet se ka kryer veprën penale “Fajdeja” nga neni 331, paragrafi 3 të Kodit Penal.

Prokuroria ka propozuar që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, i akuzuari të shpallet fajtor për veprën që i vihet në barrë dhe të dënohet sipas ligjit, si dhe të ngarkohet me shpenzimet e procedurës.

Çka kishte deklaruar i dëmtuari Afrim Muçiqi në Prokurori e Polici?

Në deklaratën e dhënë më 31 maj 2024 në Prokurori, thuhet se Muçiqi ka deklaruar se e ndien veten shumë të dëmtuar jo vetëm për shkak të të hollave por edhe për shkak të prishjes së imazhit. Kurse, në deklaratën e dhënë më 9 qershor 2022, kishte thënë se të akuzuarin e kishte shok.

“Ashtu siç e kam cek në deklaratën e datës 09.11.2018, Erdinin e kam takuar ne vitin 2009-2010, e kam shok, ne mesin – fundin e vitit 2012 fillimisht ia kam kërkuar 10,000€, pastaj kam vazhduar ne fillim te vitit 2013, 10,000€ te tjera, kah fundi i vitit 2013 ka arrit shifrën 70,000€ për të cilat kam paguar kamatë 21,000€ ne muaj”, citohet të ketë deklaruar Muçiqi.

Ai kishte thënë se paratë me fajde ka filluar t’i marrë në fund të 2012-ës e në fillim të 2013-ës. Tha se rastin nuk e kishte paraqitur më herët për shkak të gjendjes emocionale dhe profesionit, dhe se e kishte konsideruar shok tani të akuzuarin.

Gjithashtu, thuhet se Muçiqi kishte deklaruar që i akuzuari ia kishte shtuar 20 mijë euro kinse i ka marrë e për to kishte paguar 30% fajde dhe po ashtu nga gjykata ishte njoftuar se e kishte paditur i akuzuari për kthim borxhi, e pas kësaj kishte shkëputur çdo kontakt me të dhe nuk i kishte paguar më para.

I njëjti kishte thënë se nuk kanë asnjë marrëveshje në formë të shkruar dhe se në kopje të padisë shihet nënshkrimi i falsifikuar.

E në deklaratën e dhënë më 12 dhjetor 2019 në Prokurori, Muçiqi kishte deklaruar se pas dëshmisë në Polici, kur është takuar ballë për ballë me të akuzuarin, ai i ishte drejtuar me fjalë kërcënuese “të kotë e ke që ki dhanë deklaratë në polici sepse unë jam më i fortë se hetuesit dhe prokurorët dhe kam me ja u q* nanën tanve”. E pas kësaj thotë se i kishte reduktuar lëvizjet në zonën ku e kishte takuar.

Më tej, thuhet se kishte deklaruar që një person e kishte dëgjuar të akuzuarin duke thënë se e kishte kryer rastin e Muçiqit përmes një ish-hetuesi, tani avokat në Kosovë. Herave tjera kur ishte takuar në rrugë, i dëmtuari ka thënë se i akuzuari i kishte rënë sirenës së veturës, e në një dasmë e kishte provokuar.

Kurse, në deklaratën e dhënë në Polici më 15 janar 2019, i dëmtuari kishte thënë se asnjëherë nuk ka lidhur Kontratën mbi huanë, në të cilën ishte përfshirë edhe djali i tij, A.M.

“Këtë nënshkrim në Kontratën mbi huanë e datës 15.03.2012 siç e kam cekur edhe me herët unë nuk e kam vendosur në këtë dokument, në te cilën është i përfshire edhe djali im A., unë me besim te plotë them se asnjëherë nuk kam qenë në zyre të avokatit ku është përpiluar kjo kontratë, nuk e di kur është përpiluar, kush e ka përpiluar dhe kush e ka nënshkruar te njëjtën. Këtë ma ka thënë në njërën prej seancave qe qeli sytë se ti ne prezencën time nuk ke nënshkruar dhe mendo mire sepse Erdini po luan me ty dhe më ka thënë edhe këtë se asnjëherë s’ka qenë prezent si dëshmitar kur unë gjoja i kam marr 70000 Euro borxh tek Erdini”, citohet të ketë deklaruar Muçiqi.

I dëmtuari kishte mohuar t’i ketë marrë 70 mijë euro borxh në prezencë të dëshmitarëve, djalit të tij dhe avokatit, andaj kishte kërkuar ekspertizë për nënshkrimin.

Më 9 nëntor 2018 në Prokurori, Afrim Muçiqi kishte përsëritur se të akuzuarin e kishte shok dhe në fund të 2012 ia kishte kërkuar 10 mijë euro, duke vazhduar me shumat e tjera, për të cilat kishte paguar kamatë 21 mijë euro në muaj. Kur janë takuar në qershor 2018, tha se Reka i ishte drejtuar me fjalët “ik klloshar dhe kurrë mos më dil përpara”, duke i thënë se do shihen në gjykatë se e ka paditur.

Padinë tha se Reka e kishte bërë për mospërmbushje të kontratës në bazë të kontratës së huasë mes tij (të akuzuarit), të dëmtuarit e djalit të këtij të fundit- A.M. I dëmtuari tha se nënshkrimi i ishte falsifikuar.

Çka kishte deklaruar i pandehuri Reka në Prokurori e Polici?

Në deklaratën e dhënë më 30 janar 2024 në Prokurori, Erdin Reka kishte thënë se të dëmtuarin e kishte shok. Sipas tij, një ditë Afrim Muçiqi i kishte kërkuar para, por Reka i kishte thënë që nuk ka dhe të njëjtat ia kishte kërkuar babait të tij, i cili pas insistimit të tij kishte pranuar t’ia jepte 70 mijë euro borxh.

Pasi ia kishte dhënë paratë, Reka deklaroi se kishin shkuar te avokati bashkë me të dëmtuarin e dy dëshmitarë, ku e kishin nënshkruar kontratën. Afrimi sipas tij nënshkroi edhe për djalin e vet.

Reka kishte deklaruar po ashtu se pas një kohe, babai ia kishte kërkuar paratë, e që sipas tij meqë Muçiqi nuk ia kishte kthyer, e ka paditur. Asnjë cent prej 70 mijë eurove borxh, Reka tha se nuk ia ka kthyer Muçiqi.

Kurse, më 3 prill 2019 në Polici, thuhet se Erdin Reka ka deklaruar se Muçiqin e njeh si këngëtar, me të cilin është njoftuar para 16 vitesh kur i kishte kënduar në dasmë. Tha se ia ka dhënë 70 mijë euro borxh, e për këtë kishte bërë kontratë për huamarrje, ku ishte evidentuar edhe data e kthimit. Meqenëse s’ia ka kthyer paratë, thotë se e ka paditur Muçiqin për mospërmbushje të kontratës.

Ai kishte mohuar se ia ka dhënë Muçiqit 7 herë nga 10 mijë euro, por vetëm 70 mijë borxh, si dhe mohoi se i ka kthyer i dëmtuari borxh me kamatë të fajdesë.

Ndryshe, nga Gjykata Themelor në Prishtinë kanë konfirmuar se gjykimi për këtë rast nuk ka nisur ende. “Betimi për Drejtësi” ka tentuar të marrë një qëndrim nga Muçiqi lidhur me këtë rast, mirëpo i njëjti deri në publikimin e këtij artikulli nuk është përgjigjur