Dorëzohet në Polici i dyshuari nga Prizreni, i dënuari me 3 vite burg për shit-blerje të narkotikëve

Policia e Kosovës në Prizren, ka njoftuar se është vetëdorëzuar në Polici, i dënuari A.Q që po kërkohej nga Policia pas tri urdhërarresteve. I njëjtiishte i dënuar gjithsej me 3 vjet e 110 ditë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. “I arrestuari është dënuar me 3 vjet e 110 ditë…

19/02/2026 11:37

Policia e Kosovës në Prizren, ka njoftuar se është vetëdorëzuar në Polici, i dënuari A.Q që po kërkohej nga Policia pas tri urdhërarresteve.

I njëjtiishte i dënuar gjithsej me 3 vjet e 110 ditë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.

“I arrestuari është dënuar me 3 vjet e 110 ditë burg, në tri raste të ndryshme, për veprën penale ‘blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’, sipas nenit 267, paragrafi 2 i KPRK-së”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

