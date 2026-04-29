Dorëzohen në BQK para të falsifikuara nga disa biznese

Në Bankën Qendrore të Kosovës, nga biznese të ndryshme janë deponuar dhe dorëzuar një shumë e të hollave që dyshohet të jenë të falsifikuara. Për rastin është njoftuar Prokurori që ka urdhëruar fillimin e hetimeve. “Prishtinë / 16-23.04.2026 – 09:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se nga biznese të ndryshme janë deponuar dhe dorëzuar në…

29/04/2026 10:16

Në Bankën Qendrore të Kosovës, nga biznese të ndryshme janë deponuar dhe dorëzuar një shumë e të hollave që dyshohet të jenë të falsifikuara.

Për rastin është njoftuar Prokurori që ka urdhëruar fillimin e hetimeve.

“Prishtinë / 16-23.04.2026 – 09:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se nga biznese të ndryshme janë deponuar dhe dorëzuar në BQK nje shume e te hollave qe dyshohet te jene te falsifikuara. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, I cili ka urdheruar fillimin e hetimeve”, thuhet në raport. /Lajmi.net/

