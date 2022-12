Dorëzimi i aplikimit të Kosovës në BE, zbardhet agjenda e Kurtit në Pragë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka udhëtuar për në Pragë të Republikës së Çekisë, ku do të dorëzojë aplikimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Dorëzimi i aplikimit pritet të ndodhë në ora 13:00. Në njoftimin për media bëhet e ditur se gjatë qëndrimit në Pragë, ai fillimisht do të zhvillojë një takim bilateral…