Donaldi bën deklaratën e papritur: Nëse dal nga ‘Big Brother VIP’ nuk rikthehem as për Beatrixën

Banori ka befasuar teksa fliste me partneren e tij.

Donaldi tha se do e shqyejë biletën kthyese, shkruan lajmi.net.

Banori i shumë komentuar i ‘Big Brother VIP’, u deklarua se nëse largohet një herë nga shtëpia nuk do riktheher për një arsye.

Nëse eliminohet njëherë, Donaldi tha se nuk rikthehet me faktin se sipas tij atë nuk e do publiku.

“Nëse dal nuk kthehem më”, tha Donaldi, teksa Beatrix e pyet: “As për mua”, “Jo sepse nuk më do publiku këtu, me ty do e vazhdojë jashtë”, tha ai.

Ndryshe, Donaldi është në nominim për tu eliminuar nga shtëpia, bashkë me Einxhel dhe Trixa.

Shiko videon nga minuta e 16:55.