“Don apo nuk don mu m’ke”, Ronela Hajati provokon në fotot e reja

Ronela Hajati ka provokuar me imazhet e reja.

Këngëtarja nga Shqipëria e cila pëlqehet për këngët e saj që ka sjellë ndër vite të kthyera menjëherë në hite siç duket prapë është në përgatitje të një projekti të ri muzikor, shkruan lajmi.net.

Ajo sot ka sjellë disa imazhe të reja me të cilat ka provokuar me paraqitjen e saj me pantollona të shkurtër e korset të zi.

“Don apo nuk don mu m’ke”, ka shkruar ajo sipër imazheve të reja që u pëlqyen nga ndjekësit e saj në instagram.

Ndryshe, kënga e fundit është ajo me Vig Poppa me titull “Alo”./Lajmi.net/