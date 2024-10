Dokumentet “e zhdukura”, arsyetohet dhe ironizon Gërvalla: Qenkan aktivizuar me të madhe ata që ua mbyllëm derën e mashtrimit e korrupsionit Pas raportimeve që u lidhën me shkëputjen e kontratës me operatorin ekonomik për ofrimin e shërbimeve postare diplomatike, ka reaguar edhe ministrja Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla. MPJD-ja bëri të ditur se operatori në fjalë ishte përzgjedhur me vendim të Organit Shqyrtues të Prokurimit, dhe se i njëjti kishte shkaktuar vonesa të papranueshme…