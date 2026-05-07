Dogana zbulon faturë të dyfishtë në pikën kufitare në Vërmicë

Gjatë kontrollit të dokumentacionit për një dërgesë tranzit të paraqitur në pikën kufitare Vermicë, zyrtari doganor vërejti pa rregullsi në vlerën e deklaruar në dokumentet e para arritjes. Pas harmonizimit të dokumentacionit, u krijua dyshime për deklarim të pasaktë dhe manipulim të dokumenteve. Pas verifikimit të mëtejshëm, u konstatuan dy dokumente me të njëjtin numër…

Lajme

07/05/2026 10:41

Gjatë kontrollit të dokumentacionit për një dërgesë tranzit të paraqitur në pikën kufitare Vermicë, zyrtari doganor vërejti pa rregullsi në vlerën e deklaruar në dokumentet e para arritjes.

Pas harmonizimit të dokumentacionit, u krijua dyshime për deklarim të pasaktë dhe manipulim të dokumenteve. Pas verifikimit të mëtejshëm, u konstatuan dy dokumente me të njëjtin numër të kontratës së shit blerjes, por me vlera të ndryshme.

“Për rastin në fjalë është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore sipas Kodit Doganor dhe të Akcizave Nr. 08/L 247. Dogana e Kosovës riafirmon përkushtimin e saj ndaj mbrojtjes së tregtisë së ndershme dhe parandalimit të praktikave jo ligjore në tregti”, ka njoftuar Dogana. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 7, 2026

Muharremi kritikon Kurtin për deklaratën ndaj Osmanit: Pak si nënçmuese për...

May 7, 2026

Detaje nga operacioni Polici-IPK, Prokurori: Bastisen pronat e pesë zyrtarëve policorë...

May 7, 2026

Nëna vrau foshnjen në tualetin e Emergjencës në Ferizaj – Prokuroria...

May 7, 2026

Jeta Statovci vazhdon rrugëtimin politik me Osmanin, largohet nga Guxo

May 7, 2026

Irani: Portet tona janë gati të ofrojnë shërbime mbështetëse për anijet

May 7, 2026

Donald Trump paralajmëron sulme “shumë më të fuqishme” nëse Irani refuzon...

Lajme të fundit

Muharremi kritikon Kurtin për deklaratën ndaj Osmanit: Pak...

Detaje nga operacioni Polici-IPK, Prokurori: Bastisen pronat e...

Nëna vrau foshnjen në tualetin e Emergjencës në...

Jeta Statovci vazhdon rrugëtimin politik me Osmanin, largohet nga Guxo