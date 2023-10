Djali i Ronaldos debuton me akademinë e Al-Nassr Djali i Cristiano Ronaldos, Ronaldo Jr ka bërë debutimin e tij me ekipin e akademisë U15 të Al-Nassr. Al-Nassr njoftoi se djali i madh i pesë herë fituesit të Topit të Artë, Cristiano Ronaldo Jr, ka debutuar për ekipin U15 të klubit pas stërvitjes me ta që nga transferimi i babait të tij në Arabinë…