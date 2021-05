Duke publikuar një imazh në storien e tij, Sabri Fejzullahu i ka shkruar edhe një dedikim, shkruan lajmi.net.

Këngëtari ndër të tjera i ka uruar edhe shumë vite me lumturi dhe gjithë të mirat.

“100 i festofsh i gëzuar me dinjitet me dituri me dashni punë të mbarë me respekt me edukatë me sinqeritet e me 100 epitete që i posedon Ti djali i babi”, kanë qenë fjalët e këngëtarit.

Ndryshe, rikujtojmë se Armendi është djali i Sabri Fejzullahut nga martesa e tij e parë./Lajmi.net/