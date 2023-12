Djali i legjendës Pele: Nëse babai do të ishte gjallë, do të trishtohej me futbollin brazilian “Pele” do të ishte i trishtuar për situatën aktuale të ekipit kombëtar brazilian”. Kështu është shprehur djali i tij, Edinho, në një intervistë për AFP disa ditë pas përvjetorit të parë të vdekjes së yllit të futbollit botëror. “Kjo krizë nuk erdhi brenda natës, ka probleme të mëdha dhe komplekse”, vijon Edinho, një nga shtatë…