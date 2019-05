Kuvendi i Republikës së Kosovës, me iniciativën e Forumit për Transparencë Parlamentare, organizon Ditët e Kuvendit 2019.

Gjatë takimeve publike që do të zhvillohen në qytetet e Kosovës, qytetarët do të kenë mundësinë të diskutojnë drejtpërdrejt me deputetët.

Takimi i radhës do të mbahet sot në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal në Lipjan.

Në këtë takim do të marrin pjesë deputetët: Naser Osmani – LDK, Glauk Konjufca – LVV, Ahmet Isufi – AAK, Besa Baftiu – PSD dhe Haxhi Shala – Nisma. /Lajmi.net/