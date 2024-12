Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, Gërvalla: Serbia të ekstradojë kriminelët dhe të dhënat për personat e zhdukur

Gërvalla përmes një postimi në “X”, ka kërkuar nga Serbia të respektojë Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara, shkruan lajmi.net.

“Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut: Kosova garanton standardet më të larta të të drejtave të njeriut, siç është konfirmuar nga BE-ja, OSBE-ja dhe organizata të tjera. Kërkojmë nga Serbia të respektojë, Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara dhe të ekstradojë kriminelët dhe të dhënat për personat e zhdukur”, ka shkruar Gërvalla.

Postimi i saj i plotë në “X”:

International Day of Human Rights: 🇽🇰 guarantees highest human rights standards, as confirmed by 🇪🇺 OSCE and other organizations. We request from Serbia to honor the 🇺🇳 Universal Declaration of Human Rights and extradite the criminals and data about missing persons.

