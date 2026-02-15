Dita e Universitetit të Prishtinës

Sot është 56-vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Universiteti i Prishtinës  është universiteti më i madh në Kosovë dhe njëri nga më të mëdhenjtë në rajon. Viteve të fundit, UP-ja renditet ndër universitetet më të mira të rajonit. UP është anëtar i Shoqatës së Universiteteve Evropiane dhe ka bashkëpunim me universitete dhe…

Lajme

15/02/2026 09:11

Sot është 56-vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Universiteti i Prishtinës  është universiteti më i madh në Kosovë dhe njëri nga më të mëdhenjtë në rajon. Viteve të fundit, UP-ja renditet ndër universitetet më të mira të rajonit.

UP është anëtar i Shoqatës së Universiteteve Evropiane dhe ka bashkëpunim me universitete dhe institucione perëndimore evropiane dhe amerikane.

UP u themelua me Ligjin mbi themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Kosovës më 18 nëntor 1969. Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte një ngjarje historike për popullin e Kosovës dhe sidomos për kombin shqiptar.

Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë , më 15 shkurt 1970 u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe data e 15 shkurtit u shpall Ditë e Universitetit të Prishtinës. /KP

Artikuj të ngjashëm

February 15, 2026

Mitrovicë e Veriut: Një burrë goditet me gur pas një fjalosjeje

February 15, 2026

​Katër shtetas të Serbisë arrestohen për kalim ilegal të kufirit

February 15, 2026

Shtime: Grabiten dy armë në një shtëpi

Lajme të fundit

Mitrovicë e Veriut: Një burrë goditet me gur pas një fjalosjeje

​Katër shtetas të Serbisë arrestohen për kalim ilegal të kufirit

Shtime: Grabiten dy armë në një shtëpi

Gjashtë raste të dhunës në familje raportohet në Kosovë brenda 24 orëve