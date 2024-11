Dita e Pavarësisë, BE: Kjo festë gjen Shqipërinë më afër familjes evropiane

Ambasadori i BE-së Silvio Gonzato ka uruar Ditën e Pavarësisë, ku thekson se ky 112 vjetor e ka gjetur vendin më afër BE-së, me hapjen e negociatave për grupkapitujt e parë themelorë.

“Gëzuar Ditën e Pavarësisë Shqipëri! Hapja e negociatave të anëtarësimit për Grupkapitullin e parë mbi themelorët këtë vit është një hap i rëndësishëm drejt anëtarësimit në familjen e Bashkimit Evropian. Shumë sfida janë përpara, por BE-ja është e përkushtuar të qëndrojë në krah të Shqipërisë në çdo hap”, uron ambasadori Gonzato.

Happy Independence Day #Albania🇦🇱!

The opening of accession negotiations on the first cluster—Fundamentals—this year is a significant step toward becoming part of the EU family. Many challenges lie ahead, but the EU is committed to standing with Albania every step of the way. pic.twitter.com/IGFJJtaUkM

