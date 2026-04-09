Dita e Kushtetutës: Qytetarët kritikojnë politikanët për shkelje dhe kërkojnë ndëshkim përmes votës
Në Ditën e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, KosovaPress ka realizuar intervista me qytetarë për të kuptuar perceptimet e tyre lidhur me respektimin e aktit më të lartë juridik në vend. Shumica e të intervistuarve shprehën shqetësim për, siç thonë ata, shkeljet e vazhdueshme të Kushtetutës nga ana e politikës.
Qytetari Osman Vitia shprehu shqetësimin e tij lidhur me respektimin e Kushtetutës.
Osman Vitia, qytetar
“Kushtetuta është akti më i lartë juridik i një vendi dhe atë duhet ta respektojnë të gjitha partitë politike, çdo qytetar. Sa i përket se kush e ka shkelë më së shumti, gjërat janë të qarta, ne i kemi parë në Kuvend se sa herë është shkelë brenda vitit, brenda viteve të fundit, kur deputetët kanë marrë iniciativë që t’iu drejtohen organeve më të larta të drejtësisë kushtetuese dhe e dimë qartë se kjo qeveri ka bërë shkeljet më të mëdha kushtetuese.”,deklaroi Vitia.
Sipas shumicës së qytetarëve të anketuar shkelësi më I madh I Kushtetutës së Republikës së Kosovës është partia më e madhe ne vend ,Vetëvendosja.
“Vetëvendosja. 100% Vetëvendosja.”,u shpreh Salihu.
Sabri Rexha, theksoi se problemi qëndron te mungesa e vullnetit për ta respektuar Kushtetutën, duke shtuar se ata që më parë kanë qenë kundër saj, sot e shfrytëzojnë sipas interesave të tyre.
Sabri Rexha, qytetar
“Po e shkelin, sidomos ata të cilët me kohë kanë qenë kundër Kushtetutës, me kohë kanë bë protesta, nuk e pranojnë Ahtisarin, s’e pranojnë Kushtetutën. Tash e shfrytëzojnë Kushtetutën, por kuptohet kur s’e ke me vullnet, me dëshirë, atëherë normalisht që e shkelin…Po dihet, normalisht Vetëvendosja e shkel. Ato e ka thënë Kurti, ai që e shkel Kushtetutën është superkriminel.”-tha Rexha.
Por, një tjetër qytetar, Rexhep Rafuna u shpreh se shkeljet nuk janë të kufizuara vetëm te një subjekt i vetëm politik, por janë dukuri e përgjithshme.
Rexhep Rafuna, qytetar i Kosovës
“Të gjithë e kanë shkelur Kushtetutën dhe kanë punuar më shumë për interesat e veta sesa për të mirën e qytetarëve,.”,u shpreh Rafuna.
Në anën tjetër, disa qytetarë theksuan se përgjegjësia për ndëshkimin e politikanëve bie mbi vetë qytetarët. Sipas tyre, mënyra më e drejtë për t’i dënuar shkeljet është përmes votës në zgjedhje.
“Mos me ua dhënë votën atyre që nuk e respektojnë Kushtetutën,” ishte një nga qëndrimet e përsëritura.
“Dënimi është vota e popullit. Populli nuk flet, populli e dënon çdo parti politike. Vetëm populli mund t’i dënojë, se këta ligjin po e bëjnë qysh po duan vetë. Qysh po i konvenon, ashtu po e bëjnë.”,tregoi Krasniqi.
Megjithatë, ka edhe të tillë që e vënë në dyshim vetë përmbajtjen e Kushtetutës, Azem Doda tha se ajo ka të meta dhe nuk i përgjigjet plotësisht realitetit të vendit.
” Kushtetuta në fakt nuk është e përshtatshme. Kushtetuta ka të meta…Ka të meta sepse nuk është marrë ajo formula që i përshtatet këtij vendi. Nuk i ka dhënë përkrahje shumicës. Është shkelur 90-përqindshi, është shkelur në fillim, për atë është vështirë me gjetë formulën.”,tha Doda.
Në përgjithësi, mesazhi kryesor i qytetarëve në këtë ditë simbolike ishte i qartë: respektimi i Kushtetutës është themelor për funksionimin e shtetit, ndërsa përgjegjësia për ndryshim mbetet si te institucionet, ashtu edhe te vetë qytetarët përmes vendimmarrjes së tyre në zgjedhje.