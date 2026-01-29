Diplomatët gjermanë e përgëzojnë KQZ’në për organizimin e zgjedhjeve

Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, priti sot në një takim zyrtar Zëvendës Shefin e Divizionit për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë Federale të Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Matthias Conrad, si dhe Zëvendës Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Christian Böttcher. KQZ njofton se “në hapje të takimit, Radoniqi informoi mysafirët për angazhimin intensiv…

Lajme

29/01/2026 19:33

Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, priti sot në një takim zyrtar Zëvendës Shefin e Divizionit për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë Federale të Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Matthias Conrad, si dhe Zëvendës Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Christian Böttcher.

KQZ njofton se “në hapje të takimit, Radoniqi informoi mysafirët për angazhimin intensiv të KQZ-së në përmbylljen e procesit të rinumërimit të vendvotimeve dhe përgatitjen për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.

Postimi i plotë:

Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, priti sot në një takim zyrtar Zëvendës Shef i Divizionit për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë Federale të Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Matthias Conrad, si dhe Zëvendës Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Christian Böttcher.

Në hapje të takimit, Radoniqi informoi mysafirët për angazhimin intensiv të KQZ-së në përmbylljen e procesit të rinumërimit të vendvotimeve dhe përgatitjen për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.

Nga ana e tij, z. Conrad vlerësoi punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke e përgëzuar për organizimin dhe menaxhimin profesional të procesit zgjedhor.

Në fund të takimit, Radoniqi dhe përfaqësuesit e shtetit gjerman, u dakorduan për bashkëpunime konkrete në të ardhmen.

Artikuj të ngjashëm

January 29, 2026

PDK mban nesër konferencë për media, ende nuk dihet arsyeja

January 29, 2026

Bllokada e Kuvendit mund të kthehet sërish

Lajme të fundit

PDK mban nesër konferencë për media, ende nuk dihet arsyeja

Bllokada e Kuvendit mund të kthehet sërish

Liqeni që furnizon Prishtinën me ujë po mbytet nga dora e njeriut

Obiliqi heq taksën 10-eurosh për ankesat e qytetarëve