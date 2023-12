Dinamo kërkon t’i “hakmerret” Ballkanit Ballkani do të zhvillojë ndeshjen jetike për të vazhduar aventurën në Konferencë Ligë. Dinamo Zagreb dhe Ballkani do të përballen të enjten nga ora 21:00, në stadiumin “Maksimir”, shkruan lajmi.net. Trajneri i Dinamo Zagrebit, Sergej Jakiroviq, e ka vlerësuar ndeshjen me Ballkanin si shumë të rëndësishme për ekipin e tij. “Na pret një ndeshje shumë…