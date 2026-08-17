​Diell, shi dhe shkarkime rrufesh, parashikimi i motit për të martën

Moti për nesër (e martë) pritet të mbajë me diell dhe vranësira të cilat gjatë ditës, në vende të caktuara, mund të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në zonat me zhvillim konvektiv mund të ketë rritje të përkohshme të shpejtësisë së erës. Temperatura minimale do të jenë 11–15 gradë…

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17/08/2026 23:29

Moti për nesër (e martë) pritet të mbajë me diell dhe vranësira të cilat gjatë ditës, në vende të caktuara, mund të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në zonat me zhvillim konvektiv mund të ketë rritje të përkohshme të shpejtësisë së erës.

Temperatura minimale do të jenë 11–15 gradë celsius dhe ato maksimale 24–28 gradë celsius.

Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1 deri9 metra në second në zonat ku zhvillohen dukuri konvektive, shpejtësia e erës mund të rritet përkohësisht.

Ndërkohë, sot temperatura maksimale ishte 28–34 gradë Celsius.

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