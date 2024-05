Dhjetë shtete prekin finalen e Eurovisionit: Ja cilat nga to u kualifikuan për të shtunën

Mbrëmë është mbajtur gjysmëfinalja e parë e festivalit të njohur të këngës Eurovision Song Contest, në Suedi.

Pjesëmarrës kanë qenë 15 shtete garuese, por vetëm 10 prej tyre janë kualifikuar për finalen e madhe që do të mbahet të shtunën, shkruan Lajmi.net.

Shtetet të cilat arritën ta prekin finalen janë Serbia, Portugalia, Sllovenia, Ukraina, Lituania, Finlanda, Qipro, Kroacia, Irlanda dhe Luksemburgu.

Ndërsa më 9 Maj do të mbahet gjysmëfinalja e dytë në të cilën edhe Shqipëria do të marr pjesë me përfaqësuesen e saj, Besa Kokëdhimën. /Lajmi.net/