Detaje nga të shtënat me armë në Pogradec, i plagosur djali i pronarit të një hoteli që i shpëtoi atentatit dy vite më parë

Plagosja në Pogradec ka ardhur si pasojë e një konflikti disa vjeçar mes personave me precedentë kriminalë. Ngjarja e ndodhur ditën e sotme ka lidhje me atentatin e dy viteve me parë ku u qëllua drejt hotel Voloreka ndërkohë që ishte i mbushur me pushues. I plagosur në këmbë ka mbetur djali i pronarit të hotelit, Joan Muçallari i cili u dyshua si shënjestër e atentatit të mëparshëm. Dyshimet për ditën e sotme janë se njëri nga autorët është një nga personat e përfshirë edhe në atentatin e vitit 2020.