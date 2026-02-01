Detaje nga dosja: Gjykata Themelore i cakton masën e paraburgimit dy të dyshuarve në Pejë për vjedhje të rënda (EMRAT)
Policia e Kosovës me 30 janar të këtij viti ka arrestuar Trim Belegun dhe Alban Jahajn të dyshuar për kryerjen e disa vjedhjeve në qytetin e Pejës. Gjykata Themelore në Pejë, me kërkesë të Prokurorisë Themelore, ka caktuar masën e paraburgimit për dy të dyshuarit, në një seancë që u mbajt sot. Lajmi.net ka arritur…
Lajme
Policia e Kosovës me 30 janar të këtij viti ka arrestuar Trim Belegun dhe Alban Jahajn të dyshuar për kryerjen e disa vjedhjeve në qytetin e Pejës.
Gjykata Themelore në Pejë, me kërkesë të Prokurorisë Themelore, ka caktuar masën e paraburgimit për dy të dyshuarit, në një seancë që u mbajt sot.
Lajmi.net ka arritur të siguroj dosjen mbi dy të dyshuarit. Belegu (2001) dhe Jahaj (1997) akuzohen se kanë kryer veprën penale “Vjedhje e rëndë” dhe “grabitje”.
Sipas dosjes së prokurorisë, të siguruar nga lajmi.net, të dyshuarit Trim Belegu dhe Alban Jahaj, me fytyra të mbuluara, kanë hyrë në lokalin e “Western Union”. Trim Belegu, nën kërcënimin e thikës, i kishte kërkuar të holla punëtores. Ata arritën të grabisnin 1,000 euro dhe u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.
Kjo ngjarje kishte ndodhur me datën 28 janar, në ora 15:45.
Trim Belegu po ashtu ishte i përfshirë në një grabitje tjetër. Me datën 21 dhjetor 2025, nën kërcënimin e thikës, së bashku me një person tjetër A.K kishin grabitur barnatoren “Riga Pharm”. Nga ajo grabitje, kishin arritur të merrnin 800 euro, thuhet në dosjen e Prokurorisë./lajmi.net/