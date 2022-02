Detaje nga biseda telefonike: Çfarë e paralajmëroi Biden – Putinin?

Ndihmësi presidencial rus Yury Ushakov e përshkroi një telefonatë të shtunën midis presidentit të SHBA-ve Joe Biden dhe presidnetit rus Vladimir Putin si “të ekulibruar dhe biznesore”, por ai tha se SHBA-të dhe NATO nuk kanë arritur të trajtojnë shqetësimet kryesore të Rusisë.

Ushakov tha se biseda e cila zgjati pak më shumë se një orë, “u zhvillua në një atmosferë histerie rreth pushtimit të supozuar rus të Ukrainës”.

Ai më tutje tha se Biden i kishte thënë Putinit se “është i përkushtuar në rrugën diplomatike dhe kishte paraqitur një sërë konsideratash rreth shqetësimeve të Rusisë”.

“Presioni rreth temës së pushtimit u krye në mënyrë të koordinuar dhe histeria ka arritur kulmin”, thotë Ushakov.

Putin thuhet t’i ketë thënë Bidenit se Perëndimi i ka injoruar shqetësimet kryesore të sigurisë së Rusisë, duke thënë se SHBA dhe aleatët e saj kanë “pompuar” Ukrainën me armatime të reja duke inkurajuar provokime nga forcat ukrainase.

“Pala ruse, sigurisht, do të analizojë me kujdes konsideratat e shprehura nga Biden dhe padyshim që do t’i marrë parasysh, por për fat të keq këto konsiderata nuk prekin elementët qëndrorë të nismave ruse për zgjerimin e NATO-s, mosvendosjen e forcave në Ukrainë, territorin dhe të tjera”, thotë Ushakov.

Mbetet të shihet se cili do të jetë epilogu i tensioneve Rusi – Ukrainë. /Lajmi.net/