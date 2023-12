Dështimi për ta kaluar grupin në Ligën e Konferencës, reagon FC Ballkani

Rrugëtimi i Ballkanit në fazën e grupeve në Ligën e Konferencës ka përfunduar sonte në Kroaci, pas humbjes nga Dinamo Zagrebi, në ndeshjen vendimtare të xhiros së fundit të Grupit C.

Ballkani ka humbur 3:0 nga Dinamo Zagrebi, në stadiumin “Maksimir”, me tre golat e pësuar në 20 minutat e fundit të ndeshjes, shkruan lajmi.net.

Pas përfundimit të ndeshjes, ka reaguar klubi suharekas në faqen zyrtare në Facebook.

“Përfundojmë aventurën në Evropë edhe për këtë edicion të UECL-së. Faleminderit tifozëve që erdhën për të na mbështetur në Zagreb dhe të gjithëve që na kanë përkrahur në vazhdimësi” – thuhet në postimin e Ballkanit.



Portokallezinjtë nga Suhareka u mbrojtën mirë deri në minutën e 69-të, kur Dino Periq zhbllokoi shifrat me kokë në të mirë të Dinamo Zagrebit. Vetëm tre minuta më vonë, sulmuesi më i spikatur i gjigantit kroat, Petkoviq dyfishoi rezultatin nga afërsia.

I njëjti futbollist i dha goditjen e fundit kampionëve të Kosovës nga penalltia në minutën e 77-të.

Kësisoj, nga Grupi C kualifikohen tutje Viktoria Plzen me 18 pikë dhe Dinamo Zagrebi me nëntë pikë. Ballkani është i fundit në grup me katër pikë, njëjtë sa Astana e treta./Lajmi.net/