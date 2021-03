Deri tani, 47 viktima nga COVID në Malishevë

Deri tani në këtë komunë janë regjistruar 47 viktima si pasojë e këtij virusi, ndërsa 909 persona janë infektuar me këtë virus.

“Gjendja e përgjithshme me COVID-19 në Komunën e Malishevë është kjo: Nga fillimi i pandemisë e deri më tani me covid-19 janë regjistruar 909 raste, prej tyre 808 janë shëruar, 47 kanë vdekur dhe aktiv me covid janë edhe 54 persona. Në raportin e IKSHPK, të publikuar sot, është përfshi edhe një rast aktiv, i cili është ritestuar, prandaj realisht sot janë 7 raste, e jo siç janë paraqitur 8 raste”, bëhet e ditur nga Komuna e Malishevës.