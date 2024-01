Derbi në ‘Old Trafford’ përfundon në paqe

Manchester United dhe Tottenham zhvilluan një ndeshje fantastike në “Old Trafford”, në kuadër të xhiros së 21-të të Premier Ligës angleze në futboll.

Në një lojë dinamike, rezultati përfundimtar ishte 2:2 dhe Mançesteri humbi dy herë epërsinë.

United kaloi në epërsi në minutën e 3-të. Bruno Fernandes dërgoi një top të bukur për Marcos Rashford i cili nuk e priti mirë. Rashford më pas dribloi në zonën e rreptësisë dhe në një turmë të madhe topi kthehet te Rasmus Hojlund, i cili gjuan në mënyrë fantastike në këndin e parë dhe shënon për epërsi.

Ky është goli i dytë i sezonit në ligë për danezin e ri, pasi atij kundër Aston Villa tri javë më parë.

Nuk pritëm gjatë për barazim. Në minutën e 19-të, Pedro Porro goditi nga krahu i majtë për Tottenhamin dhe në zonën e rreptësisë, Richarlison bëri më të mirën dhe me kokë drejtoi në këndin e kundërt. Ky ishte goli i shtatë i sezonit për brazilianin, pasi zhgënjeu vitin e kaluar, duke shënuar vetëm një gol në 27 ndeshje.

Manchester për pak sa nuk kaloi sërish në avantazh në minutën e 38-të. Pas një harkimi nga e majta, mbrojtësi i mysafirëve Destiny Udogie goditi me kokë portën e tij dhe për pak iu shmang autogolit.

Një minutë më vonë, United shënoi 2:1 pasi Rashford dhe Hojlund u bashkuan në zonën e rreptësisë së mysafirëve dhe reprezentuesi anglez kaloi United në avantazh. Ky ishte goli i parë i Rashford në “Old Trafford” këtë sezon.

Pjesa e dytë mezi kishte filluar dhe Tottenham ishte kthyer në lojë. Pas një kundërsulmi të shpejtë, Timo Werner i shërbeu bukur nga krahu i majtë Rodrigo Bentancur, i cili shënoi pas 50 sekondash dhe barazoi rezultatin në 2:2. Ishte goli i parë për uruguaianin pas 11-muajve.

Manchester United renditet në tabelë në pozitën e shtatë me 32 pikë, ndërsa Tottenham në të pestin me tetë pikë më shumë dhe barazohet me Arsenalin në vendin që çon në Ligën e Kampionëve.