Derbi i Madridit i takon Atleticos, Real Madrid “njoftohet” me humbje Atletico fitoi derbin e Madridit me rezultatin 3:1 ndaj Real Madridit. Atletico Madrid ia ka shkaktuar disfatën e parë Real Madridit në edicionin aktual të La Ligas. Të parin e shënoi në minutën e 4-t, ndërsa në minutën e 18-të për 2:0 shënoi Antoine Griezmann. Reali Ngushtoi më pas epërsinë në 2:1 me Toni Kroosin.…