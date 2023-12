Derbi Ballkani – Prishtina mbyllet pa fitues, Llapi triumfon ndaj Lirisë

Janë mbyllur dy ndeshjet e fundit të xhiros së 18-të në Superligën e Kosovës.

Derbi i kësaj jave ndërmjet Ballkanit dhe Prishtinës u mbyll pa fitues, shkruan lajmi.net.

Ndeshja e zhvilluar në Suharek përfundoi me rezultat të barabartë pa gola 0:0.

Kampioni i Kosovës dominoi ndeshjen dhe kishte rastet më të mira, por nuk i shfrytëzoi ato.

Ballkani mbetet në krye të Superligës me 39 pikë, derisa Prishtina mbetet në pozitën e pestë me 26 pikë.

Në ndeshjen tjetër Llapi ka triumfuar pa probleme përballë Lirisë.

Skuadra nga Podujeva morri pikët e plota pas një fitore 2:0.

Muhamet Hyseni në pjesën e parë dhe Hamdi Namani në të dytën ia dhuruan fitoren Llapit.

Me këto tre pikë Llapi ngritët në pozitën e dytë me 34 sosh, derisa Liria mbetet e fundit me vetëm nëntë pikë pas 18 xhirove. /Lajmi.net/