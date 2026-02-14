Deputeti kanadez, dhëndër i Kosovës: “Kjo është thellësisht personale për mua”, uron 18-vjetorin e Pavarësisë

Deputeti kanadez, Kyle Seeback, ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës me rastin e shënimit të 18-vjetorit të pavarësisë. Seeback është i martuar me shqiptare nga Kosova, ndërkaq në fjalimin në parlamentin kanadez uroi shqiptarët për 18-vjetorin e pavarësisë, duke potencuar marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Kanadasë. “Kosova shënon 18 vjetorin e pavarësisë javën…

Lajme

14/02/2026 09:54

Deputeti kanadez, Kyle Seeback, ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës me rastin e shënimit të 18-vjetorit të pavarësisë.

Seeback është i martuar me shqiptare nga Kosova, ndërkaq në fjalimin në parlamentin kanadez uroi shqiptarët për 18-vjetorin e pavarësisë, duke potencuar marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Kanadasë.

“Kosova shënon 18 vjetorin e pavarësisë javën e ardhshme – dhe për mua, kjo është thellësisht personale.

Kanada ka një miqësi të gjatë me Kosovën dhe jam krenar që jemi ndër të parat shtete që e kemi njohur pavarësinë e Kosovës. Gruaja ime është nga Kosova dhe kemi kaluar një pjesë të muajit të mjaltit atje ku e kemi shijuar ushqimin e jashtëzakonshëm dhe kam mësuar shumë për kulturën e tyre të pasur.

Kosovarët janë shumë krenarë me vendin e tyre. Dhe kam një këshillë, nëse jeni në Kosovë shkoni në Rahovec dhe pini makiato, kafja më e mirë që kam pirë në jetën time”, tha Seeback para ligjvënësve kanadezë.

Ai tutje tha se djali i tij quhet William Kastritot Seeback, sipas heroit të shqiptarëve.

“Për kosovarët këtu në Kanada dhe anembanë botës ‘Urime Dita e Pavarësisë”, tha Seeback.

Artikuj të ngjashëm

February 14, 2026

Hovenier: Kosova humbi disa mundësi për 1 vit, anëtarësimi në KiE...

February 14, 2026

“Drejtësi, jo politikë!” – Hamza publikon pamje nga përgatitjet për marshin...

Lajme të fundit

Hovenier: Kosova humbi disa mundësi për 1 vit,...

“Drejtësi, jo politikë!” – Hamza publikon pamje nga...

Ferizaj: 5 shoferë gjobiten për shkelje të rëndësishme...

Kurti takohet me Plenkoviq në Konferencën e Sigurisë në Mynih