Deputeti i VV-së për Përparim Ramën: Shpresoj që sa më parë të përfundojë në burg
Deputeti i LVV, Egzon Azemi, ka thënë se shpreson që ta shohë sa më shpejt në burg kryetarin e Prishtinës, Përparim Rama. Sipas tij, intervistimi i Përparim Ramës nga Prokuroria Speciale lidhur me projektin “Arkitekti i Qytetit” është i vonuar. ”Shpresoj e besoj që sa më parë të përfundojë në burg z. Rama”, ka thënë…
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Deputeti i LVV, Egzon Azemi, ka thënë se shpreson që ta shohë sa më shpejt në burg kryetarin e Prishtinës, Përparim Rama.
Sipas tij, intervistimi i Përparim Ramës nga Prokuroria Speciale lidhur me projektin “Arkitekti i Qytetit” është i vonuar.
”Shpresoj e besoj që sa më parë të përfundojë në burg z. Rama”, ka thënë Azemi në Frontal.
Sipas Azemit, Rama i ka shkaktuar dëm buxhetit të Komunës së Prishtinës.