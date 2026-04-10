Deputeti i VV-së ngatërron Haxhiun me Osmanin, dikush nga salla i thotë “kanë me të mytë që ke gabu”

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Enver Haliti, tentoi që të përshëndes të pranishmit gjatë nisjes së fjalimit të tij në foltoren e Kuvendit. Ai nisi me përmendjen e Kryetares së Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, duke përmendure dhe funksionin e saj si u.d e presidentes së vendit. Në këtë moment ai ngatërroi emrat, ku në emër…

Lajme

10/04/2026 12:36

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Enver Haliti, tentoi që të përshëndes të pranishmit gjatë nisjes së fjalimit të tij në foltoren e Kuvendit.

Ai nisi me përmendjen e Kryetares së Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, duke përmendure dhe funksionin e saj si u.d e presidentes së vendit.

Në këtë moment ai ngatërroi emrat, ku në emër të Albulena Haxhiut, Haliti tha Vjosa Osmani.

“E nderuara kryetare e Kuvendit dhe ushtruese  e detyrës së presidentes, zonja Vjosa Osmani, Vjosa… Albulena Haxhiu”.

E ky gabim i tij u përcjell me shumë të qeshura në Kuvend, derisa nga deputetët opozitarë dikush tha: O kanë me të mytë që ke gabu.

Haliti pak i stresuar më pas e korrigjoi duke thënë: “Ish-presidente”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 10, 2026

Mos-pagesat e orëve shtesë dhe kujdestarive për doktorë e infermierët, Vitia:...

April 10, 2026

Abrashi i drejtohet Haxhiut si u.d e presidentes: Reflekto, emëroje anëtarin...

April 10, 2026

Paga e 13-të, Murati: Nuk po shpikim asgjë, është praktikë e...

April 10, 2026

“Skenari: E premte, 10.04.2026, ora 10:00” – Deputeti i VV-së pranon...

April 10, 2026

Benzina dhe nafta në Evropë – ku janë çmimet më të...

April 10, 2026

​Trump kritikon Iranin: Po bën punë të dobët në Ngushticën e Hormuzit

Lajme të fundit

Mos-pagesat e orëve shtesë dhe kujdestarive për doktorë...

Abrashi i drejtohet Haxhiut si u.d e presidentes:...

Paga e 13-të, Murati: Nuk po shpikim asgjë,...

​Real Madridi me sy nga titulli, përballet me Gironën në shtëpi