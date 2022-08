Deputeti Haxhiu propozon kthimin e dënimit me vdekje: Unë them se PO Pas ngjarjes tragjike në Prishtinë, ku një 11 vjeçare është dhunuar seksualisht nga pesë meshkuj për orë të tëra, ka reaguar edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu. Haxhiu madje është shprehur edhe pro zbatimit të dënimit me vdekje, pas raportimeve për dhunimin e të miturës. Kamishi ka parashtruar një pyetje në mënyrë…