Dëmtohet një gyp, në këtë lagje të Prishtinës ndalet uji

18/03/2026 22:11

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se për shkak të një dëmtimi në gypin e furnizimit me ujë në rrugën “Ferat Draga”, do të ndërpritet përkohësisht furnizimi me ujë të pijshëm për këtë zonë.

Në njoftim thuhet se ekipet përkatëse janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit sa më shpejt të jetë e mundur.

“Ju njoftojmë se sonte, duke filluar nga ora 21:00, për shkak të një dëmtimi në gypin e furnizimit me ujë në rrugën “Ferat Draga”, do të ndërpritet përkohësisht furnizimi me ujë të pijshëm për këtë zonë. Ekipet përkatëse janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit sa më shpejt të jetë e mundur. Furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas përfundimit të intervenimit dhe stabilizimit të rrjetit”, thuhet në njoftim.

