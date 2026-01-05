Dëmtim i binarit hekurudhor, nuk ka tren nga Peja në Prishtinë
Udhëtimi me tren në relacionin Pejë – Prishtinë nuk do të funksionojë për një periudhë kohore. Kjo si pasojë e rrëshqitje e gurëve në kilometrin 51/200, rrjedhimisht dëmtimit të binarit hekurudhor. “Treni i ditës së sotme në relacionin Klinë – Prishtinë nuk do të mund të qarkulloj dhe i njëjti në relacionin Klinë – Pejë do…
Lajme
Udhëtimi me tren në relacionin Pejë – Prishtinë nuk do të funksionojë për një periudhë kohore.
Kjo si pasojë e rrëshqitje e gurëve në kilometrin 51/200, rrjedhimisht dëmtimit të binarit hekurudhor.
“Treni i ditës së sotme në relacionin Klinë – Prishtinë nuk do të mund të qarkulloj dhe i njëjti në relacionin Klinë – Pejë do të qarkulloj sipas Orarit të Lëvizjes së trenave. Treni Pejë – Prishtinë -Pejë nuk do të qarkulloj deri në njoftimin e radhës”, njofton ‘Trainkos’.