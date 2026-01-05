Dëmtim i binarit hekurudhor, nuk ka tren nga Peja në Prishtinë

Udhëtimi me tren në relacionin Pejë – Prishtinë nuk do të funksionojë për një periudhë kohore. Kjo si pasojë e rrëshqitje e gurëve në kilometrin 51/200, rrjedhimisht dëmtimit të binarit hekurudhor. “Treni i ditës së sotme në relacionin Klinë – Prishtinë nuk do të mund  të qarkulloj dhe i njëjti në relacionin Klinë – Pejë do…

Lajme

05/01/2026 17:16

Udhëtimi me tren në relacionin Pejë – Prishtinë nuk do të funksionojë për një periudhë kohore.

Kjo si pasojë e rrëshqitje e gurëve në kilometrin 51/200, rrjedhimisht dëmtimit të binarit hekurudhor.

“Treni i ditës së sotme në relacionin Klinë – Prishtinë nuk do të mund  të qarkulloj dhe i njëjti në relacionin Klinë – Pejë do të qarkulloj sipas Orarit të Lëvizjes së trenave. Treni  Pejë – Prishtinë -Pejë  nuk do të qarkulloj deri në njoftimin e radhës”, njofton ‘Trainkos’.

