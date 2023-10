Delegohen gjyqtarët, derbin Ballkani – Drita do ta drejtoj Bejtullahu Superliga e Kosovës në futboll do të vazhdojë në mesjavë me ndeshjet e javës së 12-të. Kryendeshja e xhiros do të zhvillohet ndërmjet Ballkanit dhe Dritës në stadiumin e qytetit në Suharekë. Mervan Bejtullahu do të jetë gjyqtar kryesor në këtë takim, ndërkaq do të ndihmohet edhe nga dyshja Fatlum Berisha dhe Hekuran Osmani. Takim…